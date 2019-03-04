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Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, 2018’de 197 milyar 845 milyon dolar oldu.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:33
Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, 2018’de 197 milyar 845 milyon dolar oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 Aralık dönemi finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri açıkladı. Buna göre; Aralık 2018 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; Kasım 2018 değerlerine göre varlıklar 1 milyar 102 milyon dolar artarken, yükümlülükler 1 milyar 66 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyon açığı ise 197 milyar 845 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Kasım 2018 dönemine göre 2 milyar 168 milyon dolar azaldı.



Aralık 2018 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 387 milyon dolar ve 153 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 459 milyon dolar azaldı, sonuç olarak varlıklar 1 milyar 102 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ve yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 15 milyon dolar ve 150 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 99 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 66 milyon dolar azaldı.



Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Aralık 2018 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Kasım 2018 dönemine göre 1 milyar 463 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 2 milyar 478 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar dolar artarken, uzun vadeli krediler 2 milyar 52 milyon dolar azaldı.



Aralık 2018 döneminde kısa vadeli varlıklar 94 milyar 776 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 90 milyar 295 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 4 milyar 481 milyon dolar gerçekleşerek, Kasım 2018 dönemine göre 2 milyar 514 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde oldu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:33
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