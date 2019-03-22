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Finansal Hizmetler Güven Endeksi Mart’ta arttı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), Mart’ta bir önceki aya göre 9 puan artarak 140,2’ye çıktı.

22 Mart 2019 Cuma 15:01
Finansal Hizmetler Güven Endeksi Mart’ta arttı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), Mart’ta bir önceki aya göre 9 puan artarak 140,2’ye çıktı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) açıklandı. Buna göre, FHGE, Mart’ta bir önceki aya göre 9 puan artarak 140,2’ye çıktı. Mart ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.



Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE’yi azalış, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi artış yönünde etkiledi.


İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıfladı. Son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise güçlendi. Son üç aydaki ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin değerlendirmelere göre bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine döndü.



Mart ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre ’Finans ve Sigorta Faaliyetleri’ sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, ’64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)’ ve ’66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler’sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 10,0 ve 7,8 puanlık artış gözlenirken, ’65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)’ sektöründe 11,7 puanlık azalış oldu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:01
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