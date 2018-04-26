Finans Teknopark protokolü imzalandı

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin (İTÜ) Finans Teknopark AŞ’ye pay sahibi olarak katılması nedeni ile toplanıldığını belirterek, “Bu iki güzide üniversitemizin Finans Teknopark AŞ’ye katılımıyla, Borsa İstanbul AŞ yüzde 51, Boğaziçi Üniversitesi yüzde 19, İstanbul Ticaret Üniversitesi yüzde 15 ve İstanbul Teknik Üniversitesi yüzde 15 olacak şekilde şirketin ortaklık yapısı değişiyor” dedi.

Finans Teknopark AŞ Protokol İmza Töreni, Borsa İstanbul AŞ’de gerçekleştirildi.

Törende konuşan Karadağ, 2008 yılında yaşanan küresel finans krizden bu yana teknolojinin finans alanındaki öneminin gittikçe arttığına işaret ederek, “Bunun bir yansıması olarak gazetelerde her gün finans teknolojileri ile ilgili haberlere ve gelişmelere yer veriliyor. Finans teknolojisinin bu hızlı gelişimi ve büyümesi nedeni ile bu sektöre yapılan yatırımlar da artıyor” diye konuştu.