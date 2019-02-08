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"Finans Ofisi, İstanbul’ufinans merkezi yapacak”

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Türkiye Sigorta Birliği tarafından İstanbul’da düzenlenen “Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı”nın açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin fonksiyonları hakkında bilgi verdi.

08 Şubat 2019 Cuma 11:49
"Finans Ofisi, İstanbul’ufinans merkezi yapacak”

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Türkiye Sigorta Birliği tarafından İstanbul’da düzenlenen “Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı”nın açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin fonksiyonları hakkında bilgi verdi.

İşte birinci vazifemiz

Aşan, sermaye piyasalarının derinleştirilmesi meselesine büyük önem verdiklerini ve Finans Ofisi’nin kurulmasının öncelikli amacının bu olduğunu dile getirdi. Finans Ofisinin aynı zamanda başka işlevleri de bulunduğunu aktaran Aşan, “Ofise verilen birinci vazife aslında bakarsanız İstanbul’u bir finans merkezi yapma projesini yürütmek ve nihayetlendirmek. Eğer bunu yapabilirsek bunun etrafında bir kurgu oluşturabilirsek o zaman zannediyorum sermaye piyasasının derinleştirilmesi, finansal kesimin çeşitlendirilmesi vs. bunlar açısından da önemli bir yol almış olacağız” dedi.

"Sektör Regülasyon Kurumu'nu tartışmalı"


Aşan, Türkiye’de sigortacılık sektörünün geçmiş yıllara kıyasla çok önemli gelişme ve ilerleme gösterdiğine dikkati çekerek, “Sektörde alınacak daha yol var ama çok daha kurumsallaştığı açık. Acaba sigortacılıkta BDDK tarzı bir yapı kurulabilir mi, yani bir regülasyon kurumu olabilir mi? Belki bunun da sektörün en azından tartışması lazım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:49
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