  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Financial Times: Türkiye'ye para akmaya başladı
Ekonomi

Financial Times: Türkiye'ye para akmaya başladı

Yeniakit Publisher
2023-07-06 10:59:00 -
Financial Times: Türkiye'ye para akmaya başladı

Türkiye'nin yeni ekonomi kadrosu, fon yöneticilerini cezbediyor. Yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse senedi satın alındığına dikkat çekilerek, "Türkiye, yabancı yatırımcı türleri için çekici hale geldi" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni hükümet döneminde ekonomi kadrosunda önemli değişikliklere imza atıldı.

Ekonomi yönetimindeki değişikliklerle beraber politika ve uygulamalar da yaşanan değişim Türkiye'yi tekrar yatırımcıların radarına soktu.

SATIN ALINAN HİSSE SENEDİ 1 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, yeni ekonomi kurmaylarının attığı adımlar sonrası Türk ekonomisindeki gidişata ilişkin tabloyu paylaştı.

"Yabancı yatırımcılar seçimin ardından Türkiye borsasına akın ediyor" başlıklı haberde, yurt dışı alıcıların, Erdoğan'ın ekonomi ekibini yeniden kurmasının ardından yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse senedi aldığı belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

YENİ PROGRAM FON YÖNETİCİLERİNİ CEZBEDİYOR

Buna gerekçe olarak, "Türkiye'nin yeni ekonomik programının fon yöneticilerini cezbetmesi" gösterildi.

Gazetenin, Merkez Bankası'nın paylaştığı verilere dayandırdığı haberinde, uluslararası yatırımcıların 23 Haziran'a kadar olan üç hafta içinde 974 milyon dolarlık hisse senedi satın aldığı ayrıntısına vurgu yapıldı.

KASIM 2021'DEN BERİ EN GÜÇLÜ NET GİRİŞ

Haberde, "Kasım 2021'den bu yana en güçlü net girişler kaydedildi." tespitinde bulunularak şöyle denildi:

Haziran ayında atanan Şimşek ve Erkan, Türkiye'yi 'rasyonel' bir yola sokma sözü verdi. Türkiye, en azından bazı yabancı yatırımcı türleri için çekici olmaya başladı.

TÜRKİYE PİYASALARINA YABANCI İLGİSİ ARTTI

Merkez Bankası'nın para politikasındaki belirsizliğin ortadan kalkmasıyla Türkiye piyasalarına yabancı ilgisinin arttığı da not edildi.

Türkiye’nin ilk yatırım DAO’su kuruldu
Türkiye’nin ilk yatırım DAO’su kuruldu

Teknoloji

Türkiye’nin ilk yatırım DAO’su kuruldu

Çin’de Türkiye için yatırım çağrısı yaptı! Flaş gelişme...
Çin’de Türkiye için yatırım çağrısı yaptı! Flaş gelişme...

Ekonomi

Çin’de Türkiye için yatırım çağrısı yaptı! Flaş gelişme...

Türkiye ve BAE resmen anlaştı! Bakan Bolat duyurdu: Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorlar
Türkiye ve BAE resmen anlaştı! Bakan Bolat duyurdu: Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorlar

Ekonomi

Türkiye ve BAE resmen anlaştı! Bakan Bolat duyurdu: Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik Körfez turu: Hedef 25 milyar dolar yatırım çekmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik Körfez turu: Hedef 25 milyar dolar yatırım çekmek

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik Körfez turu: Hedef 25 milyar dolar yatırım çekmek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23