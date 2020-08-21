  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Financial Times: Çok büyük sonuçları olabilir
Gündem

Financial Times: Çok büyük sonuçları olabilir

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 22:16:00 - 2020-08-21 22:24:13
Financial Times: Çok büyük sonuçları olabilir

Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz bulmasının ardından İngiliz Financial Times gazetesinden çarpıcı bir değerlendirme geldi.

İngiliz Financial Times gazetesi, bölgedeki doğalgaz keşfinin Türkiye’nin enerji güvenliği için tarihi bir adım olduğunu yazdı.

Analist Ashley Sherman, keşfin Türkiye’de be Karadeniz’de yapılmış en büyük keşif olduğunu söyleyerek, “Türkiye’nin enerji tedariki ve Karadeniz’in deniz varlığı konusundaki söylem üzerinde potansiyel olarak çok büyük sonuçları olabilir" dedi.

Bir başka analist Jonathan Lamb ise, ‘Doğalgazın üretime geçeceği süre en az 5 yıl’ ifadelerini kullandı.

Gazetede, Türkiye’nin enerji tedariğini Rusya, İran, Azerbaycan, Katar ve ABD’den sağladığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Afganistan’da patlama! 5 ölü
Dünya

Afganistan’da patlama! 5 ölü

Afganistan’ın batısındaki Gor vilayetinde patlamada 5 sivil hayatını kaybetti. Patlamanın Taliban tarafından yapıldığı öne sürüldü...
CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması
Siyaset

CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinde doğalgaz rezervi bulduğu müjdesini vermesi beklenirken CHP'den akla ziyan bir aç..
Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler
Gündem

Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler

Karadeniz'de doğalgaz bulunmasının detaylarını anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj gemilerinde görev yapan 2 Avrup..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı