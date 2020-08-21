Financial Times: Çok büyük sonuçları olabilir

Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz bulmasının ardından İngiliz Financial Times gazetesinden çarpıcı bir değerlendirme geldi.

İngiliz Financial Times gazetesi, bölgedeki doğalgaz keşfinin Türkiye’nin enerji güvenliği için tarihi bir adım olduğunu yazdı.

Analist Ashley Sherman, keşfin Türkiye’de be Karadeniz’de yapılmış en büyük keşif olduğunu söyleyerek, “Türkiye’nin enerji tedariki ve Karadeniz’in deniz varlığı konusundaki söylem üzerinde potansiyel olarak çok büyük sonuçları olabilir" dedi.

Bir başka analist Jonathan Lamb ise, ‘Doğalgazın üretime geçeceği süre en az 5 yıl’ ifadelerini kullandı.

Gazetede, Türkiye’nin enerji tedariğini Rusya, İran, Azerbaycan, Katar ve ABD’den sağladığı belirtildi.