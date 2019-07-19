Financal Times'dan çarpıcı Türkiye analizi: ABD zor durumda

"Türkiye'nin Rusya'yı benimsemesi ABD'yi zor durumda bıraktı" başlıklı haberde, Financial Times Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini satın almasını jeopolitikada tektonik bir değişim olarak nitelendirdi. Gazete Türkiye'nin S-400 hamlesi hakkında "cüretkâr" yorumunda bulundu.

Uluslararası yayın kuruluşları Türkiye ile ilgili haberlerinde genellikle Türkiye'den uzmanlara da söz veriyor. Böylelikle hem haberin objektif olduğuna dem vuruyor hem de Türkiye kamuoyunun da dünyadaki anaakım medyayla paralel düşündüğü algısı yaratmaya çalışıyor. Bu sefer de Financial Times eski diplomat Sinan Ülgen'nin, "Bu değişim olağandışı ve sürpriz. Bunun asıl kazananı Türkiye değil, Washington değil. Asıl kazanan Rusya" sözlerine yer vererek Türkiye'nin akılcı bir dış politika yürütmediği mesajı vermeye çalıştı.

"Türkiye'ye düşmanlarını öğretmeye çalışıyorlar"

Gazete, Osmanlı Devleti'nin Rusya tarafından defalarca ağır yenilgiye uğratıldığını yazdı. Türkiye'nin Soğuk Savaş döneminde de NATO safında Rusya'ya karşı cephe aldığını hatırlatarak tarihi bir panorama çizmeye çalışan Financial Times, siyasetin sürekli değişen uluslararası dinamiklere göre şekillendirildiğini unuttu.

"Erdoğan bölgesel güç planını gerçekleştirme imkanını gördü"

Türkiye'nin Rusya'ya gözle görülür yönelişini 'tektonik kayma' ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diplomatik zaferi olarak gören FT, Erdoğan'ın Putin'le ilişkisinde 'Türkiye'yi bölgesel güç yapma planını gerçekleştirme imkanı' gördüğünü vurguladı.

Erdoğan ve Putin'i otoriterlikle suçladı

Türkiye - Rusya yakınlaşmasını iki ülke liderinin "otoriter" yöneticiler olmasına bağlayan gazete, oldukça yüzeysel bir analize imza attı. Haziran 2016'dan beri Erdoğan ve Putin'in en az 23 kez bir araya geldiğini ve 52 kez telefonda konuştuğunu yazan Financial Times, Türkiye-Rusya ilişkilerinin tüm dünya tarafından ne kadar yakından incelendiğini göstermiş oldu.

ABD hükümetinin Türkiye'nin F-35 ortaklığını askıya alma kararına karşılık Rusya'nın Türkiye'ye Sukhoi Su-35 jetlerini teklif ettiğini yazan gazete, Su-35 için, "Türkiye'nin 3 yıl önce Suriye'de düşürdüğü Su-24 jetinin güncellenmiş yeni versiyonu" diyerek Türkiye Rusya stratejik yakınlaşmasını garipsemeye devam etti..