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Finalde sahaya giren aktivist komada

Rusya'da Devlet Başkanı Putin karşıtı eylemleriyle tanınan Pussy Riot grubunun üyelerinden Piotr Verzilov'un aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve "durumunun ağır olduğu" bildirildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:12
Finalde sahaya giren aktivist komada

Dünya Kupası'nda final maçında sahaya giren eylemcilerden biri olan ve Moskova'daki bir hastanenin toksikoloji bölümüne kaldırılan Verzilov'un "zehirlenmiş olabileceği" öne sürüldü. Hastaneden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

'YÜRÜME ZORLUĞU BAŞLADI'

BBC'nin haberine göre, Pussy Riot üyelerinden Veronika Nikulşina, Verzilov'un Salı günkü duruşma sonrasında fenalaştığını söyledi.

Nikulşina'ya göre Verzilov, önce görme sonra da konuşma ve yürüme yeteneğini kaybetmeye başladığından şikayet etti.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:12
  1. rusya
  2. dünya kupası
  3. Pussy Riot

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