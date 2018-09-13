Finalde sahaya giren aktivist komada

Dünya Kupası'nda final maçında sahaya giren eylemcilerden biri olan ve Moskova'daki bir hastanenin toksikoloji bölümüne kaldırılan Verzilov'un "zehirlenmiş olabileceği" öne sürüldü. Hastaneden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

'YÜRÜME ZORLUĞU BAŞLADI'

BBC'nin haberine göre, Pussy Riot üyelerinden Veronika Nikulşina, Verzilov'un Salı günkü duruşma sonrasında fenalaştığını söyledi.

Nikulşina'ya göre Verzilov, önce görme sonra da konuşma ve yürüme yeteneğini kaybetmeye başladığından şikayet etti.