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Medya Final yapacağı konuşulan Payitaht Abdülhamid'de flaş gelişme
Medya

Final yapacağı konuşulan Payitaht Abdülhamid'de flaş gelişme

Mayıs ayında final yapacağı konuşulan Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde yine çok ilginç gelişmeler olacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 10:11:00 -
Final yapacağı konuşulan Payitaht Abdülhamid'de flaş gelişme

TRT1 ekranlarında 5. sezonu devam eden Payitaht Abdülhamid dizisinin final yapacağı netleşmişti. Dizi yakında hayranlarına veda edecek. Vedanın ne zaman gerçekleşeceği ise net değil… Ancak TRT1’in yeni dizilerinin de hazırlanmakta olduğu biliniyor. Bülent İnal’ın başrolünde yer aldığı Payitaht Abdülhamid’in 19 Mart Cuma günü 143. bölümü ekranda olacak ve heyecan yine yüksek…

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre, TRT1 ekranlarında yayınlanan cuma akşamları izleyenlerini ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yüz kırk üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak?

Mason paşaya ulaşmaya çalışan Abdülhamid yeni bir plan yapar. Mahmut Paşa’nın ardındaki sır perdesi aralanır. Kardeşi Necip Paşa’yı kurtarmak için onun kılığına giren Selim’i ise bir sürpriz beklemektedir.

Abdülhamid’in aldığı karar haremin güç dengelerini değiştirir. Aliye, aşkıyla arasına giren tüm engelleri aşmayı başarır ama bu sefer karşısına Fatma çıkar

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