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Ekonomi Filyos, yeni enerji üssü olacak
Ekonomi

Filyos, yeni enerji üssü olacak

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminden itibaren yapılması beklenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hayat bulan Filyos Limanı, Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin burada karaya çıkarılacak olması sayesinde ülkenin yeni enerji üssü olacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 15:09:00 -
Filyos, yeni enerji üssü olacak

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, 2020 yılında ülkenin geleceğine olan güveni pekiştiren en iyi haberini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından aldıklarını dile getirdi. Demir, Zonguldak açıklarında keşfedilen 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin ülke açısından ve stratejik bakımdan çok önemli bir keşif olduğunu vurguladı. Doğal gaz rezervinin karaya çıkarılması noktasında keşfin yapıldığı ilk günden itibaren bir iki alternatif üzerinde durulduğunu belirten Demir, şöyle devam etti: “Burada biz Zonguldak’ın ve Filyos’un en güçlü adaylardan olduğu fikrimizi beyan etmiştik. Sağ olsun sayın bakanımız bu alanda Zonguldaklılara yılın son güzel müjdesini vermiş oldu. Bizim 25 milyon tonluk dev bir limanımız faaliyete geçme aşamasına zaten gelmişti. 25 milyon tonluk limanımızın hemen arkasında da endüstri bölgesi 6 bin dekarlık büyükçe bir alanımız vardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın, Zonguldak açıklarında keşfedilen gazın karaya çıkış, rafinaj ve ana şebekeye bağlanma noktası olarak Filyos’u tercih etmesinden ziyadesiyle mutluluk duyuyoruz. Bu doğal gazın karaya bağlantı noktasında muhakkak kurulacak rafinaj tesisleri, buna bağlı gelişecek yan sanayiyle birlikte Zonguldak’taki yerel ekonomimize de ciddi katkıların geleceğini öngörüyoruz.” 

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