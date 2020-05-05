  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat

Filografi sabrı öğretiyor

Tellerle çivilerin aşkı diye tabir edilen filografi sanatına gönül veren Kadir Çiçek, el emeği eserlerine karantina günlerinde devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:21:19 -
Filografi sabrı öğretiyor

Tellerle çivilerin aşkı diye tabir edilen filografi sanatına gönül veren Kadir Çiçek, el emeği eserlerine karantina günlerinde devam ediyor.


Kahramanmaraş’ta yaşayan filografi ustası Kadir Çiçek, birbirinden farklı motiflerle 4 yılda 400 tablo tasarladı.


Filografi sanatının tamamen el işçiliğine bağlı olduğunu söyleyen Çiçek, "Ülkemizin içinde bulunduğu pandemi durumdan dolayı bizler de evde kalarak bu süreci değerlendirerek üretime dönük çalışmalar yapıyoruz. Filografi sanatı tamamen el işçiliğine bağlı ve yapım aşamasında makine kesinlikle kullanılmıyor. Bu süreçte ise ’evde kal’ çağrısına uyarak takım logoları, hat eserleri, şirket logoları ve kişiye özel kaligrafi yazıları ve en önemlisi ise ay yıldızlı bayrak çalışmalarına daha çok ağırlık verdim. Evde kalarak çalışmalarıma hız kesmeden devam ediyorum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı