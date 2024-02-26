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Medya Filmi Türkiye’ye vergiyi İsviçre’ye
Medya

Filmi Türkiye’ye vergiyi İsviçre’ye

Yeniakit Publisher
2024-02-26 14:19:00 -
Filmi Türkiye’ye vergiyi İsviçre’ye

İnsanları güldürme adı altında ahlaki yozlaşmaya yol açan rezil filmleri çeken oyuncu parçası Şahan Gökbakar'ın Erdal ile Ece filmi üzerinden çevirdiği vergi hilesi ifşa odu.

Sosyal medyadan “Canım Türkiye’m’ edebiyatı yapan oyuncu Şahan Gökbakar’ın vergi hilesi ifşa odu. Gökbakar’ın Erdal ile Ece filminin afişinde yapımcı logosunun olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sitesine bakıldığında filmin yapımcısının CIELO MEDIA SA olduğu görüldü. Şirketin İsviçre’nin Cenevre şehrinin ticaret sicil memurluğuna kayıtlı olduğu öğrenildi. CIELO MEDIA SA’nın adresinin ise Rue Muzy 11, 1207 Cenevre olduğu malumatı edinildi.



Bakanlığın sitesinde Erdal ile Ece’nin ithalatçısının CJ ENM olduğuna işaret edildi. Bu da filmin yerli değil, yabancı yapımın olduğunu ortaya koydu.

SERMAYE Mİ TAŞIYOR?

Normalde Şahan Gökbakar’ın yapımcılığını kardeşi Togan Gökbakar’la hayata geçirdiği Çamaşırhane Film olurdu. Gökbakar’ın neden İsviçre’de şirket açıp, Türkiye’de çektiği filmi yabancı film gibi sunup sonra da ithal edip gösterime soktuğu merak konusu oldu.

Erdal ile Ece filmin gelirinden İsviçre’nin vergi kazancı sağlayacağı ifade edildi.



Akla ise “Türkiye çıkarılan ve oyuncular ile yapımcıların kazançlarını arttıran sinema yasası Şahan’a yetmedi mi”; “Sosyal medyada Türkiye için esip gürleyen ve ‘Canım ülkem’ edebiyatı yapan Şahan’a yerli filmin vergisini İsviçre’ye ödemek yakışıyor mu”; “Amaç İsviçre için ‘Golden’ vize almak mı yoksa vergi avantajından yararlanmak mı ya da Şahan Türkiye’de kazandığı paraları ne olur ne olmaz diye İsviçre’ye mi taşıyor” soruları geldi.

Öte yandan CIELO MEDIA SA’nın Ocak 2022’de devreye alındığı, Recep İvedik 7 filminin de Haziran 2022’de çekildiği bilgisine ulaşıldı. Bakanlığın sitesinde filmle ilgili veriye rastlanmadı. Bu durum Recep İvedik 7’nin dijital platform için çekilmesinden ileri geldi.
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