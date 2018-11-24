Film yönetmeni terör soruşturmasında gözaltına alındı

Terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan yönetmen Kazım Öz, Tunceli'de gözaltına alındı.

"ÖRGÜT ÜYELİĞİ" İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, sinema yönetmeni Kazım Öz, memleketi Tunceli'ye gelirken Pertek ilçesinde jandarma kontrol noktasında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "örgüt üyeliği" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öz, Jandarma tarafından Pertek İlçe Emniyet Amirliği görevlilerine teslim edildi.

Diyarbakır'a gönderilecek

Yönetmen Kazım Öz'ün işlemlerinin tamamlanmasının ardından Diyarbakır'a götürüleceği öğrenildi.