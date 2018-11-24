Film yönetmeni terör soruşturmasında gözaltına alındı
Sinema yönetmeni Kazım Öz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında Tunceli'de gözaltına alındı.24 Kasım 2018 Cumartesi 16:24
Terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan yönetmen Kazım Öz, Tunceli'de gözaltına alındı.
"ÖRGÜT ÜYELİĞİ" İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI
Edinilen bilgiye göre, sinema yönetmeni Kazım Öz, memleketi Tunceli'ye gelirken Pertek ilçesinde jandarma kontrol noktasında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "örgüt üyeliği" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öz, Jandarma tarafından Pertek İlçe Emniyet Amirliği görevlilerine teslim edildi.
Diyarbakır'a gönderilecek
Yönetmen Kazım Öz'ün işlemlerinin tamamlanmasının ardından Diyarbakır'a götürüleceği öğrenildi.
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