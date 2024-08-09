Film tadında operasyon! El Kassam Tugayları İsrail tanklarını tuzağa düşürdü.. Çok keyifli tıkla izle
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, terör devleti İsrail'e ait tankları tuzağa düşürdü. İşte o keyifli anlar...
Terör devleti İsrail, abluka altında tuttuğu Filistin'de bebek, çocuk, kadın ve yaşlı ayırmadan soykırıma devam ediyor.
Eli kanlı İsrail, arkasındaki küresel haydut ABD ve kukla Avrupa'ya rağmen Filistinli mücahitlerden ağır darbeler alıyor.
Bölgeden gelen son görüntüler izleyenleri oldukça keyiflendirdi.
Görüntülerde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın tuzağa düşürdüğü İsrail tanklarını hurdaya çevirdiği görülüyor.
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