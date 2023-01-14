Film sahnesi ile paylaştılar! Cüneyt Arkın'ın ailesi son noktayı koydu

Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın’ın mirasının çocuklarını birbirine düşürdüğü yönündeki iddialar büyük ustanın ailesi tarafından yalanlandı.

Cüneyt Arkın’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Parayı bizim için değerli kılan sadece üzerindeki Atatürk resmidir" ifadelerine yer verildi.

Cüneyt Arkın’ın ailesinden yapılan açıklama şöyle:

"Asrın medyamızın bazı kuruluşları ve sayın gazetecileri haber yapmışlar. Aile içi kavgalar, birbirine girmeler, karşı karşıya gelmeler. Bazılarımız da bu haberin dolduruşuna gelip bazı üzücü yorumlar yapmış

Bu açıklamam, haberi yapanlar için değil sadece bu aileye gönül vermiş, ailemizi seven, sayan, bizleri gördüklerinde gözlerinden o güzel gülümsemeyi hiç eksik etmeyenler için

Benzer haberler babamı yitirdikten hemen sonra da yapıldı. Bağırarak konuşmayı meziyet sanan bazı yorumcular “Neden babasının yanına Eskişehir’e defnetmediniz” diye televizyonlarda bizden hesap sordular.

“O yolu gitmek size ağır mı geldi” dediler. “Neden Zincirlikuyu, tüm meşhurların olduğu yer daha mı cazip geldi” dediler

Sustuk

Daha 40lı yaşların başında iken ölümü düşünebilecek kadar hayatı ve onun getireceklerini içine sindirebilmiş annem ve babamın o mezarı daha 1980’lerde almış olabilecekleri onların anlayabileceği bir şey değildi elbet.

Babam babasının yanında ebedi istirahatinde. Bağırıp çağıranlar, siz hiç tasalanmayın

Burada; en ünlü olduğu zamanlarda bile senet karşılığı film yapmak zorunda bırakılmış, film bitiminde aynı senedi yine iş yaptığı yapımcılara kırdırmak zorunda kalan,

80lerde erotik film furyası döneminde, yine o dönemde çektiği bir aksiyon filminde sakatlanıp aylarca yatakta bakıma muhtaç olan, kapısına bavul dolu paralarla gelip “zaten yataktasın, yatakta para kazanırsın” diyen yapımcıları kapı dışarı eden bir adam ve ailesinden bahsediyoruz..

Babamın mezarı elleri gibi hala sıcacıkken, son gecesinde hastaneye yetiştirilirken üzerindeki eski püskü, kollarında delikleri olan hırkası, üzerindeki baba kokusuyla karşımızda asılıyken, masasının üzerinde el yazısı son şiirleri hala dururken, odasını toparlarken bulduğum

20 sene önce bana yazdığı, ne kadar özlediğini anlatan ama neden göndermediğini asla bilemeyeceğim mektubu 6 aydır her gün okurken, para için kavga. Para. Parayı bizim için değerli kılan sadece üzerindeki Atatürk resmidir

Asrın medyasında bu haberi yapan kuruluşlardaki habercilere gazeteciliği biz öğretecek değiliz. O yüzden bırakıyorum dersi yine Yeşilçam versin. Ekteki videoyu izlemenizi öneririm

Tüm dostlara, sevenlere sevgi ve saygılarımızla

Cüreklibatır Ailesi"