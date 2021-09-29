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Dünya Film sahnesi gibi! Bir anda tüm gökyüzünü kapladı insanlar panikle kaçıştı
Dünya

Film sahnesi gibi! Bir anda tüm gökyüzünü kapladı insanlar panikle kaçıştı

Brezilya'da etkili olan kuraklık ve şiddetli rüzgarın etkisiyle meydana gelen kum fırtınası, sokakları karanlığa çevirdi. İnsanların panikle kaçıştığı görülürken, görüntüler korku filmi sahnesini aratmadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 18:07:00 - 2021-09-29 18:19:36

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde meydana gelen kum fırtınası korku filmini aratmayan görüntülere neden oldu.

Toz bulutu gökyüzünü kapladı

Brezilya’da Pazar günü Sao Paulo eyaletindeki Presidente Prudente, Franca, Jales, Araçatuba, Barretos şehirlerinde ve Minas Gerais eyaletinin bazı bölgelerinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle oluşan toz bulutu sokakları karanlığa çevirdi. Bölge sakinlerinde panik ve şaşkınlığa neden olan fırtına, korku filmini aratmayan görüntülere neden oldu.

Rüzgar saatte 60 kilometre hıza ulaştı

Uzmanlar yaşanan kum fırtınasına bölgede uzun süredir etkili olan kuraklığın ve şiddetli rüzgarın sebep olduğunu ifade etti. Brezilya Ulusal Meteoroloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, kum fırtınası sırasında Sao Paulo eyaletinin iç kesimlerinde rüzgar saatte 60 kilometre hıza ulaşırken, Ribeirao Preto Havalimanı çevresinde esen rüzgarın hızı saatte 92,7 kilometre olarak ölçüldü.

Uzmanlar Ekim ayının başlarında Brezilya’nın güney kesimlerinde etkili olması beklenen soğuk hava dalgasının kum fırtınası riskini artıracağı bildirildi.

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