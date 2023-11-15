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Yaşam Film sahnesi değil gerçek! Trafikte yürekleri ağza getiren görüntü
Yaşam

Film sahnesi değil gerçek! Trafikte yürekleri ağza getiren görüntü

Yeniakit Publisher
2023-11-15 15:05:00 -

Bursa’da bir sürücünün usta manevrası büyük bir faciayı önledi.

Bursa’da hızla akan trafikte arıza yapan otomobil sol şeritte durdu. Arkadan gelen aracın son anda yaptığı manevra kazayı önlerken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, Mudanya ilçesinde yaşandı.

İddiaya göre, şehir merkezinden Mudanya istikametine seyir halinde olan sürücü Güzelyalı girişine yakın noktada arıza sonucu sol şeritte kaldı. Seyir halindeki başka bir araç sürücüsü sol şeritte kalan aracı görünce hem refleks, hem de takip mesafesinin farkıyla kazayı ucuz atlattı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

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