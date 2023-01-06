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Yerel Film gibi operasyon! Göçmen gibi giyinen jandarma, 2 insan kaçakçısını...
Yerel

Film gibi operasyon! Göçmen gibi giyinen jandarma, 2 insan kaçakçısını...

Iğdır’da jandarma ekipleri, sınır hattında 6 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler gibi giyinip önlem alan sivil jandarma ekipleri, kendilerini batı illerine götürmeye gelen 2 organizatörü de suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 14:54:00 -
Film gibi operasyon! Göçmen gibi giyinen jandarma, 2 insan kaçakçısını...

Iğdır 5'inci Hudut Alay Komutanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak günü saat 06.00 sıralarında İran sınır hattında müşterek yapılan faaliyette Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmeni yakaladı.

KILIK DEĞİŞTİRDİLER

Jandarma, göçmenlerin verdiği ifadede, 2 kişinin akşam saatlerinde cep telefonlarına gönderilen konumdan kendilerini alıp, batı illerine götürecekleri bilgisine ulaştı. Bunun üzerine sivil jandarma ekipleri, göçmenler gibi giyinip önlem aldı.

Aynı gün saat 23.00 sıralarında belirtilen adrese kamyonetle gelen 2 insan kaçakçısı, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ise 10 gram toz esrar ele geçirildi.

CEZAEVİNE KONULDULAR

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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