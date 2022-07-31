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Gündem Film gibi operasyon! 4 kişi tutuklandı
Gündem

Film gibi operasyon! 4 kişi tutuklandı

Muğla, Bodrum'da sahil güvenlik ekiplerinden 4 saat boyunca kaçan lüks yattaki şüpheliler gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkan 4 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 07:00:00 -
Film gibi operasyon! 4 kişi tutuklandı

Olay, 26 Temmuz tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesi, Güllük Körfezi’nde gerçekleşti. Limana yanaşan 92 metre boyundaki 'Ocean Blue' isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar alan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ticari gemiyi takibe aldı. Ticari geminin takibi esnasında Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı 27 metre boyundaki 'Belgor' isimli lüks yatın ticari gemiye yanaşıp ayrılması üzerine ekipler ticari gemiyi durdurdu.

'Belgor' isimli yat, ekiplerin sesli ve görüntülü tüm ikazlarına rağmen kaçmaya başladı. ABD bayraklı yat, 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter tarafından 4 saat süren takibin ardından ateş açılıp zor kullanılarak durduruldu. Şüphelilerin kaçtıkları esnada uyuşturucuyu denize attıkları belirlendi. Olayda teknedeki 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararı doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince 'Belgor' isimli motor yat ile 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ve denizde inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda denize atıldığı tespit edilen 60 kilogram kokain ele geçirilirken, kıyıda yapılan incelemelerde de 21 kilogram kokain ele geçirildi. 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ise 3 kilogram esrar ele geçirildi. Yakalanan ticari gemide, yatta, denizde ve kıyı şeridinde arama faaliyetlerine devam edildiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen batık armatör A.K.E. ile M.Ş., A.O. ve İ.Ç. adlı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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