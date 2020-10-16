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Yerel Film gibi olay! Tartıştığı kişinin iş yerini bombalattı
Yerel

Film gibi olay! Tartıştığı kişinin iş yerini bombalattı

Esenler'de bir kişi, alacak verecek nedeniyle tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı. Aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, kıskıvrak yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 15:59:00 -
Film gibi olay! Tartıştığı kişinin iş yerini bombalattı

Esenler Giyimkent sitesinde akılalmaz anlar yaşandı. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahıs, ortağının iş yerine el yapımı patlayıcı bıraktı.

El yapımı bombayı ecza deposunun önüne bırakan zanlı, aracıyla kaçtı. Büyük bir gürültü ile patlayan bomba, çevrede büyük korku yaşattı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, bombayı bırakan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının kiralık bir araç kullandığını tespit eden polis ekipleri, GPS sistemi vasıtasıyla aracın yerini tespit etti. Başakşehir Güvercintepe'de şüpheli aracı gören polis ekipleriyle zanlı arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, kıskıvrak yakalandı.

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