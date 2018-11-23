THY- Euroleague
0553 313 94 23

Filli Boya için satış kararı!

Boya sektörünün dev şirketi olan ve Filli Boya'yı da bünyesinde bulunduran Betek Boya satılıyor.

23 Kasım 2018 Cuma 20:23
Filli Boya için satış kararı!

Boya sektörünün dev markası olan Filli Boya'yı bünyesinde barındıran Betek Boya satılıyor. Şirketin hissedarları, şirketin yüzde 100’üne kadar satış opsiyonlarının değerlendirilmesi için Ünlü&Co’yu yetkilendirdi.

Konuya yakın iki kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, Betek Boya şirketinin satışı için yüzde 100'üne kadar satış opsiyonları değerlendirilmesi için yetkilendirme yaparken, hisselerle ilgilenen yabancı şirketler bulunuyor.

"Betek Boya'nın tamamı satılabilir"

Konu ile ilgili Ünlü&Co bir yorum yapmazken, Betek Boya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu Reuters’a "Söz konusu büyüme sürecinde pazar fırsatlarının geliştirilmesine imkân verecek işbirliklerini değerlendirmeye açığız." açıklamsında bulundu.

Reuters haber ajansına konuşan bir başka kaynak ise "Betek Boya ortakları satış süreci için yetkilendirme yaptı. Şirketin yüzde 100’üne kadar satış opsiyonları değerlendirilebilir. Şirket ile ilgilenen Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu’dan şirketler var" ifadelerini kullandı.

Betek Boya hissedarları arasında yaklaşık yüzde 25 pay ile Alman DAW şirketi yer alırken, çoğunluk hissedar konumunda Betek Boya’nın sahibi Akpınar ailesi yer alıyor.

Betek Boya'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1988 yılında kurulduğu ve Türkiye’de Kayseri ile Gebze’de üretim tesisleri bulunuyor. Şirket Mısır’da da boya üreterek buradan çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 20:23
  1. Kayseri
  2. Filli Boya
  3. Betek Boya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa ülkesinde Türklere saldırı!
    1. Avrupa ülkesinde Türklere saldırı!
    2. AK Parti Düzce belediye başkan adayı..
    3. GÜNCELLEME - Enerji firmasından kablo..
    4. Büyücü Kesira yakalandı! Skandal..
    5. "Cezalar hayırlı, uğurlu olsun"
    6. FETÖ'cü asker sahte içkiden yakalandı
    7. AK Parti Denizli belediye başkan adayı..
    8. AK Parti Çankırı belediye başkan adayı..
    9. Analistlerden yeni dolar tahmini!..
    10. Petrol fiyatları dibi gördü!
    11. AK Parti Bursa belediye başkan adayı..
    12. Bakan Albayrak ile Gül, Gaziantepli..
    13. Avrupa Curling Şampiyonası
    14. Kanser hastası sırtına doktorunun..
    15. MKE Ankaragücü taraftarlarından,..
    16. Bakan Pakdemirli çiftçiye müjdeyi..
    17. Pişiklere pudra dökmek zararlı!
    18. Yerli motor tamamlandı! Uçuşa geçiliyor
    19. AK Parti Burdur belediye başkan adayı
    20. MHP lideri Bahçeli, il başkanları..
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    TBMM Komisyonunda Albayrak-Şener karşılaşması!
    TBMM Komisyonunda Albayrak-Şener karşılaşması!