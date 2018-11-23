Filli Boya için satış kararı!

Boya sektörünün dev markası olan Filli Boya'yı bünyesinde barındıran Betek Boya satılıyor. Şirketin hissedarları, şirketin yüzde 100’üne kadar satış opsiyonlarının değerlendirilmesi için Ünlü&Co’yu yetkilendirdi.

Konuya yakın iki kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, Betek Boya şirketinin satışı için yüzde 100'üne kadar satış opsiyonları değerlendirilmesi için yetkilendirme yaparken, hisselerle ilgilenen yabancı şirketler bulunuyor.

"Betek Boya'nın tamamı satılabilir"

Konu ile ilgili Ünlü&Co bir yorum yapmazken, Betek Boya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu Reuters’a "Söz konusu büyüme sürecinde pazar fırsatlarının geliştirilmesine imkân verecek işbirliklerini değerlendirmeye açığız." açıklamsında bulundu.

Reuters haber ajansına konuşan bir başka kaynak ise "Betek Boya ortakları satış süreci için yetkilendirme yaptı. Şirketin yüzde 100’üne kadar satış opsiyonları değerlendirilebilir. Şirket ile ilgilenen Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu’dan şirketler var" ifadelerini kullandı.

Betek Boya hissedarları arasında yaklaşık yüzde 25 pay ile Alman DAW şirketi yer alırken, çoğunluk hissedar konumunda Betek Boya’nın sahibi Akpınar ailesi yer alıyor.

Betek Boya'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1988 yılında kurulduğu ve Türkiye’de Kayseri ile Gebze’de üretim tesisleri bulunuyor. Şirket Mısır’da da boya üreterek buradan çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor.