Filizlenen sarımsak yenir mi, faydalı mıdır?

Mutfakta uzun süre durduğunda filizlenen sarımsakları çöpe atmayın. Çünkü filizlenen sarımsak aslında çok daha faydalı olduğu ortaya çıktı.

Mutfakta uzun süre durduğunda filizlenen sarımsakları genelikle yenmeyeceği düşüncesiyle çöpe atıyoruz. Fakat filizlenen sarımsağın aslında sağlığa birçok faydası varmış.Yapılan araştırma sonunçlarına şaşıracaksınız. Güney Kore’de yapılan son araştırmada filizlenen sarımsakların, filizlenmeyenlere oranla çok daha fazla antioksidan barındırdığı görüldü. Uzmanlar, sarımsağın, salgın hastalıkların yayılmasını engelleyen en önemli faktör olduğunu belirtti.

Diğer bir araştırma ise; Journal of Agricultural and Food Chemistry'nin 2014 yılında yayımladığı bir makalede en fazla beş gün içinde filizlenen sarımsaklarda aşırı derecede antioksidan yer aldığı yazılmıştı.

Filizlenen sarımsağın sağlığa faydaları

Sarımsak, damar tıkanıklığından kulak enfeksiyonlarına kadar pek çok rahatsızlığa iyi gelir.

Filizlenen sarımsağın virüsleri önleyerek kanseri engeller.

Filizlenmiş sarımsak damarlarda tıkanıklığı önlüyor ve kalp rahatsızlıkları riskini azaltıyor.