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Korona Virüs

Filiz Akın'da 'koronavirüs' şüphesi! Test sonucu belli oldu

Yeşilçam oyuncusu Filiz Akın'a koronavirüs şüphesiyle test yapıldı.

2020-04-28 18:50:00 - 2020-04-28 18:52:30
Filiz Akın'da 'koronavirüs' şüphesi! Test sonucu belli oldu

Yeşilçam oyuncusu Filiz Akın'ın ateşinin çıkması üzerine koronavirüs testi yapıldı. 77 yaşındaki Filiz Akın ateşi çıkınca korkup hastaneye koştu.

Akın, yaptığı açıklamada "Kırılgan bir sağlığım var. Bağışıklık sistemimi güçlendirmek için tedaviye gidiyordum ve yarım kaldı. Bir ara ateşim çıktı, korona testi yapıldı, negatif çıktı. Şimdi ateşim yok ama çok öksürüyorum" ifadelerinde bulundu.

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