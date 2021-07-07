Filistinlilerin evlerini yıkmaya başladılar! İşgalci İsrail'e kınama

Ürdün, işgalci terörist İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Humsa el-Favka köyünde Filistinlilerin evlerini yıkmasını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in yıkımları, halkı tehcir etmesi ve topraklarına el koymasının, uluslararası hukuka göre insan hakları kurallarının, hukukun ve işgalci bir güç olarak İsrail'in yükümlülüklerinin açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Fayiz, terörist İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim politikasının gayrimeşru ve yasadışı olduğunu, uzlaşıyı, kapsamlı ve adil barışa ulaşma çabalarını ve uluslararası meşruiyet kararlarına dayalı iki devletli çözüm fırsatlarını baltaladığını belirtti.

Sözcü Fayiz, işgalci İsrail'in Humsa el-Favka köyündeki Filistinlilerin evlerini yıkmasını kınadı.

Terörist İsrail ordusu bugün Humsa el-Favka köyündeki Filistinlilerin evlerini yıkmaya başlamıştı.

Daha önce 4 kere yıkıma maruz kalan Humsa el-Favka köyü, işgalci terörist İsrail'in sözde askeri atış alanı olarak belirlediği sahada yer alıyor.