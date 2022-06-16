Filistinlileri trenle tehcir hayali

İsrail Din İşleri Bakan Yardımcısı Matan Kahana’nın, Filistinlilerin “trenle İsviçre’ye gönderilmelerini” umduğunu ifade eden sözleri tepki çekti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu’nun (KAN) aktardığına göre, Din İşleri Bakan Yardımcısı Kahana, işgal altındaki Batı Yaka’daki yasa dışı yerleşim birimi Efrat’ta bir okulda lise öğrencilerine yaptığı konuşmada, Filistinlileri yaşadıkları topraklardan sürmek istediğini dile getiren Kahana, şu ifadeleri kullandı: “Eğer tüm (Filistinli) Arapları buradan silecek bir düğme olsaydı, hızlı trenle İsviçre’ye gönderip harika bir hayat yaşamaları için o düğmeye basardım.”

“Barış içinde yaşam saçmalık”

Kahana, “Böyle bir düğme yok, bir şekilde bu dünyada yaşamamız gerektiği açık” diye konuştu.

Filistinlilerle barış yapılmasının “şu an için gerçekçi olmadığını” savunan Kahana, “(İsrail’in Filistin topraklarını işgal ettiği) 1967 sınırlarına geri dönersek burada iki devlet olur, birbirleriyle barış içinde yaşarlar diye düşünenler var. Bence bu saçmalık” ifadesini kullandı.

Siyasilerden Kahana’nın sözlerine tepki

Kahana’nın amatör video kaydına alınan ve sosyal medyada yayılan sözlerine, bazı İsrailli ve Arap siyasilerden tepki geldi. Sol Parti Meretz milletvekili Mossi Raz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hiç kimse, ne İsviçre’ye ne de başka bir yere gitmiyor. Demokratik ve eşit bir toplum inşa etmek için burada birlikte kalıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail parlamentosundaki Birleşik Arap Listesi’nden Velid Taha, Twitter’dan Kahana’nın sözlerine tepki göstererek, “Matan Kahana; burası bizim vatanımız olduğu için buradayız. Siz ve sizin gibi düşünenler, hayal kırıklıklarınız içinde yuvarlanmaya devam edebilirsiniz çünkü biz yok olmayacağız!” dedi.

Stratejik Planlama Bakanı Eli Avidar da, Kahana’nın ifadelerine, “Bu korkunç bir açıklama ve bunun söylenmesi çok yazık” şeklinde tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine çark etti

Tepkiler üzerine Kahana, Twitter’dan açıklama yaparak, İsraillilerin ve Filistinlilerin “bir arada yaşamak için çalışması gerektiğini” belirterek, “Öğrencilerle sohbet ederken, hem Yahudi hem de Arap nüfusun hiçbir yere gitmeyeceğine atıfta bulundum. Bu nedenle, bir arada yaşamak için çalışmalıyız. Daha genel çerçevedeki bu tartışmada, açıklamalarımdan bazıları kötü bir şekilde ifade edildi” diyerek kendini aklamaya çalıştı.