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Dünya Filistinliler’e yok işgalci Yahudiler’e var
Dünya

Filistinliler’e yok işgalci Yahudiler’e var

Siyonist terör devleti İsrail, Mecsidi Aksa’ya yönelik baskıları giderek artırıyor. İsrail güçleri, önce Mescidi Aksa’ya girecek olan Filistinlilere kapıları kapatıyor, ardından Yahudi yerleşimciler Müslümanların ilk kıblesi olan ibadethaneye baskın düzenliyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 14:01:00 -
Filistinliler’e yok işgalci Yahudiler’e var

Yeni Akit  Ankara

Filistin Ajansı’ndan edinilen bilgilere göre, işgalci İsrail güçleri bu sabah Mescid-i Aksa'nın Bab Es-Silsile kapısında bekleyen Kudüslüleri uzaklaştırdı. Bunun yanında gazetecilerin işlerini yapmalarına engel oldu.

Ardından işgalci İsrail güçleri Mescidi Aksa'da ibadet eden Müslümanları gözyaşartıcı gaz bombası ile hedef aldı.

Mescid-i Aksa'nın kapılarından birisi olan Bab Hitta kapısının girişini kapatan İşgalci İsrail güçleri, Kudüslü öğrencilerin okullarına gitmesine müsaade etmedi.
İşgal güçlerinin Filistinlileri Mescidi Aksa’dan uzaklaştırmasının ardından, İsrail güvenlik güçlerinin korumasındaki işgalci Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgal güçleri, adeta kutsal mekana işgalin güvenliğini sağladı.

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