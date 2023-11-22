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Dünya Filistinlilere destek için Gazze'ye giden iki Türkiye vatandaşı şehid oldu!
Dünya

Filistinlilere destek için Gazze'ye giden iki Türkiye vatandaşı şehid oldu!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 14:24:00 -
Filistinlilere destek için Gazze'ye giden iki Türkiye vatandaşı şehid oldu!

Türkiye'den Filistin direnişine destek olmak için yola çıkan iki Türkiye vatandaşı Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde Kassam Komutanı ile birlikte şehit oldu.

Türkiye'den Filistin direnişine destek olmak için yola çıkan iki Türkiye vatandaşı Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde Kassam Komutanı ile birlikte şehit oldu.

Türkiye'den Filistin direnişine destek olmak için yola çıkan iki Türkiye vatandaşı Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde siyonist rejimin düzenlediği hava saldırısı sonucu Kassam Komutanı Halil Hamid Kharazi ile birlikte şehit oldu.

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