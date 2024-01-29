Filistinlilere BM yardımını kestiriyor! İsrail Adaletin intikamını alıyor

TAHSİN HAN

Terörist İsrail, Gazze’deki katliamlarına yönelik Uluslararası Adalet Divanı’nında (UAD) soykırım davasının kabul edilmesi sonrası, Filistinlilerden intikam planlarını hayata geçirdi. Filistinlilere BM kanalıyla gelen tüm yardımları bitirip, onları tam anlamıyla açlığa mahkum etmek isteyen siyonistler, UAD’nin soykırım davasının kabul edip Gazze’ye yönelik tedbir kararı almasının ertesi günü UNRWA’ya yönelik kirli planını hayata geçirdi. BM kurumunu iftiralarla karalayıp yok etmek ve Filistinlilere gelen yardımı tamamen kesmek isteyen İsrail’in en büyük destekçisi yine soykırımına destek veren Amerika ve batılı ülkeler oldu. UNRWA’yı sözde terör örgü olarak niteledikleri Hamas’a çalıştığını iddia eden siyonistler, tüm dünyadan bu kuruma ve Filistinlilere yardımı kesmesini istedi.

İsrail’in soykırım destekçileri Amerika, İngiltere, Almanya, Hollanda, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya ve Avustralya gibi ülkeler hemen siyonistlerin bu intikam planı çerçevesindeki talebe cevap verip, UNRWA’ya finansal desteği kestiğini açıkladı.

9 ülke İsrail’i kesmedi

Bununla yetinmeyen İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, daha fazla ülkenin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımlarını kesmesini istedi. Katz, X’ten yaptığı açıklamada, UNRWA’yı “silahlı Hamas mensuplarına sığınak sağlamakla” suçladı.

İsrailli bakan, “ABD, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İtalya ve İngiltere, personelinin 7 Ekim olaylarına karışması nedeniyle UNRWA’ya fon sağlamayı durdurdu. Daha fazla ülkeyi bu çabalara katılmaya çağırıyorum” dedi.

Filistinliler açlıktan ölsün!

UNRWA’nın yönetiminin görevden alınması ve faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini savunan Katz, bir manada Filistinlilere az da olsa ulaşan yardımların tamamen kesilmesini ve Filistinlilerin tam manasıyla açlığa hapsedilip öldürülmesini istedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siyonistlerin UAD’deki soykırım davasının bir gün sonrasında hayata geçirdiği kirli plan, Gazze soykırımı destekçileri batılı ülkelerin yardımıyla yayılırken, Yahudi lobisi de istediğini aldı.

Guterres çağrı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA’nın bazı çalışanlarının Hamas’a destek verdiği iddiasının ardından kuruluşa yaptıkları finansal desteklerini durduran ülkeleri bu kararlarından geri dönmeye çağırdı.

Filistin ise UNRWA’ya fon sağlamayı geçici olarak durduran ülkeleri bundan vazgeçmeye çağırıp, bunun Filistinli mülteciler meselesinin tasfiyesi anlamına geldiğini belirtti.