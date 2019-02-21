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Filistinlilerden İsrail’e boykot

Siyonist meclisin, Filistinli mahkum ve şehit yakınlarına ödenen 139 milyon dolarlık parayı gaspetme adımına Filistinliler boykotla cevap verecek. Abbas, İsrail’den kesinti yapılmış herhangi bir ödeneği kabul etmeyeceklerini belirtirken, Filistin tüketicileri koruma dernekleri de halkı ticari anlamda İsrail’i boykot etmeye çağırdı.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:34

Terörist İsrail yönetiminin, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden 139 milyon dolar ödeneği kesmesine karşı Filistin tüketicileri koruma dernekleri halkı ticari anlamda İsrail’i boykot etmeye çağırdı. Ekonomi alanındaki yetkili isimler, İsrail’in, ödeneği kesmesiyle yerel ekonomide krizin beklendiğine dikkati çekerek, Filistin ekonomi çarkının dönmesini sekteye uğratacağını ifade ediyor. Filistinliler, kendi paralarından gaspeden Siyonistleri de boykota çağırıp İsrail ekonomisine darbe vurulmasını istedi. Yetkililerin boykot edilmesini istediği İsrail, Filistin’in en büyük ticaret ortağı olarak görülüyor. İsraille Filistin arasında 2017’de 4,15 milyar dolarlık ticaret yapıldı. Ayrıca aynı yıl İsrail’den 3,28 milyar dolarlık ithalat ve Filistin’den ise 875 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Filistin, elektriğin yüzde 93’ünü, içme suyunun yüzde 85’ini, yakıt ve evsel gazın ise yüzde 100’ünü İsrail’den ithal ediyor.

İsrail korsanlık yapıyor

Filistin lideri Mahmud Abbas, İsrail’in Filistin’e ait paradan kesinti yapılmış herhangi bir ödeneği kabul etmeyeceklerini duyurdu. İsrail’in hesaba çekilmesi ve cezalandırılması için ilgili her yere başvuracağını belirten Abbas, kesinti yapılmış herhangi bir ödeneği kabul etmeyeceklerini, şehit ve tutuklu ailelerine yapılan ödemelerin devam edeceğini vurguladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail’in 139 milyon dolarlık ödeneği kesmesini “korsanlık” olarak nitelendirdi. Filistin lideri Abbas’ın yetkililerle toplantı yapacağını belirten Ureykat, “Bu olay düzeyinde alınacak kararlar belirleyici ve kesin olacak” dedi. İsrail’in bu kararı ABD’nin Filistin yönetimini yok etmek için verdiği destekle aldığına işaret eden Ureykat, “Bu, Filistin halkının parasıdır ve bunun bir kısmının kesilmesi kabul edilemez bir korsanlıktır” ifadesini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:34
  1. Terörist İsrail
  2. Filistin hükümeti
  3. Filistin
  4. İsrail
  5. Filistinliler
  6. Siyonistler
  7. Filistin lideri Mahmud Abbas
  8. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat
  9. ABD

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