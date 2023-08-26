Filistinliler, yerleşimcilerin saldırılarını beklemeden adımlar atmaya başladı

Batı Yaka aylardır İsrail ordusunun Filistin şehirlerine ve ordu güçleri korumasındaki yerleşimcilerin Filistin köy ve kasabalarına saldırıları sonucunda ciddi bir gerilime tanık oluyor.

Filistinliler ise İsrail’in şehirlerin giriş çıkışlarını kapatarak takviye ettiği Batı Yaka’da faaliyet gösteren güçlerinin baskıları ve radikal Yahudi yerleşimcilerin şiddetli saldırıları karşısında kendilerini ve topraklarını savunmaya çalışıyor. Filistinli siyasi analist ve yazar Haldun el-Bergusi ile Ramallah merkezli Yebbus Siyasi Araştırmalar Merkezi Direktörü Süleyman Bişarat, Batı Yaka’daki son durumu AA muhabirine değerlendirdi. İşgal altındaki Batı Yaka’da gerilimin artabileceğini belirten Bergusi, Filistinlilerin Yahudi yerleşimcilere yönelik direnişi karşısında İsrail’in “intikam alma” söylemlerini hatırlattı.

Bergusi, Batı Yaka’da Filistinlilerin mukavemetinin İsrail tarafından siyasi ve güvenlik olmak üzere iki yönden ele alınabileceğini söyledi. Güvenlik yönünün sahada ele alındığını aktaran Bergusi, bunun istihbarat bilgileri doğrultusunda saldırıların faillerine ulaşmak için yapılan bir çalışma olduğunu kaydetti. Bergusi, “Siyasi yönünü ise Araplardan intikam çağrısı yapan aşırı sağcı bakanlar temsil ediyor. Tabii, bunların askeri ve güvenlik geçmişleri yok” dedi. İsrail’de siyasi tabakanın Filistinlilerin mukavemetinin engellenmesini istediğini belirten Bergusi, “İsrail, bireysel operasyonlarla baş edemediği için son yıllarda Filistin direnişini engellemede başarılı olamadı” diye konuştu.

İsrail’in yerleşimcilerin baskısıyla harekete geçme ihtimaline ilişkin Bergusi, “İsrail hükümetinin her istediklerini yapmaları için önünü açtığı radikal yerleşimcilerin öncekilerden daha büyük terör suçları ve saldırılarına şahit olabiliriz. Batı Yaka’da gerilimin tırmandırılması Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve onların mülklerine yönelik saldırılarından kaynaklanıyor.” ifadelerini kullandı. Yebbus Politik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü Bişarat da Batı Yaka’daki çatışma durumunun gerilemeyeceği hatta daha da artacağı öngörüsünde bulundu..

Çatışma durumunun artmasının birçok sebebi olduğunu belirten Bişarat, şunları söyledi:

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“Batı Yaka’da yıllardır süren durgunluk halinin kırılmasıyla gençlerin direniş çalışmalarına daha fazla katılmasına yönelik bir atmosfer hakim oldu. Bu da, Filistinli grupların üzerinde çalıştığı, Batı Yaka’da dağılmış hücreler üzerinden dolaylı olarak teşkilatlı bir direniş çalışmasının varlığına işaret ediyor.”

Batı Yaka’da gerilimin tırmandığının altını çizen Bişarat, “İsrail hükümetinin ciddi bütçelerle desteklediği fanatik yerleşimci grupların varlığı, Batı Yaka’daki çatışma durumunun artmasına sebep olan önemli bir etken” dedi.

Fanatik yerleşimcilerin Filistinliler için bir açıdan korku bir açıdan da çatışma sebebi haline geldiğini kaydeden Bişarat, “Filistinliler, yerleşimcilerin saldırılarını beklemeden çatışmaya yönelik adımlar atmaya başladı” değerlendirmesinde bulundu.