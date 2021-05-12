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Filistinliler, yakaladıkları İsrailli siyonistleri bantla bağlıyor!

İsrail Başbakanı Netenyahu'nun OHAL ilan ettiği Lod şehrinde Filistinli gençler, işgalci siyonistleri bantla bağlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 01:45:00 - 2021-05-12 01:51:13
Filistinliler, yakaladıkları İsrailli siyonistleri bantla bağlıyor!

İsrail’in Lod kentinde kontrolü ele geçiren Filistinliler, yakaladıkları işgalcileri bant ile bağlıyor.

İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenliyor

Mescid-i Aksa’ya baskın yapan ve Filistinlilere ses bombası ile saldıran İsrail’in insanlık dışı uygulamaları şiddetini artırarak devam ediyor. Gazze Şeridi’nde hava harekatı düzenleyen İsrail, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca sivil Filistinliyi öldürürken yüzlercesini de yaraladı.

Tel-Aviv'de saldırı başlatıldı

Kadın-çocuk demeden Filistinliler, İsrail güvenlik güçlerine direnirken; Hamas, Filistinlileri hukuksuz bir şekilde yerleşim yerlerinde göç etmeye zorlayan İsrail'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından Tel Aviv'e saldırı başlattı.

Filistinli gençler işgalcileri bağlıyor

Bu saldırılar İsrail'de ağır bir yara açarken, Filistinli gençler Lod şehrinde kontrolü ele geçirdi. Filistinli gençler şehirde İsrail bayraklarını direklerden indirerek Filistin bayraklarını astı. Bölgede kendilerine direnen işgalci siyonistleri ise bantla bağlayarak etkisiz hale getiriyorlar.

Lod Belediye Başkanı: Kontrolü kaybettik

İsrail Lod Belediye Başkanı Yair Revivo'nun, kontrolü kaybettiklerini açıklamasının ardından Başbakan Netenyahu, şehirde OHAL ilan etti.

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