Filistinliler Müslüman ülkelerden değil, Kolombiya'dan gıda beklerken öldürülmüş! Müslüman ülkelerin acziyeti...
Kolombiya, İsrail askerlerinin Gazze'de gıdaya ulaşmaya çalışan sivillere ateş açmasını "en güçlü" şekilde kınadıklarını bildirdi.
Kolombiya, İsrail askerlerinin Gazze'de gıdaya ulaşmaya çalışan sivillere ateş açmasını "en güçlü" şekilde kınadıklarını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kolombiya, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail güçlerinin insani yardım ve yiyecek bekleyen Filistinli sivillere ayrım gözetmeksizin ateş açmasını en güçlü şekilde kınıyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, 112 kişinin hayatını kaybettiği, 760 kişinin yaralandığı saldırıya dikkat çekilerek, İsrail'den uluslararası insani hukuka saygı göstermesi ve uluslararası taahhütlerini yerine getirmesi istendi.
İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı tarafından talep edilen "geçici" tedbirlere uyması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Gazze'de sağlık krizi felaket boyutlarına ulaştı. Sivillerin korunması ve insani yardıma erişimin sağlanması gerekiyor." ifadesi yer aldı.
Kolombiya hükümetinin, Gazze'de yaşanılanları yakından takip etmeyi sürdüreceği belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun da desteğiyle "acil" ateşkesin sağlanmasının önemine işaret edildi.
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İsrail ordusu dün, Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli hayatını kaybetmiş, 760 Filistinli yaralanmıştı.
İsrail güvenlik kaynakları, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin, tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunarak, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf ettiğini aktarmıştı.