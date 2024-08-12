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Dünya Filistinli yaşlı kadın, ümmete haykırdı: 'Müslümanlar, ne bekliyorsunuz!'
Dünya

Filistinli yaşlı kadın, ümmete haykırdı: 'Müslümanlar, ne bekliyorsunuz!'

Yeniakit Publisher
2024-08-12 15:05:00 -
Filistinli yaşlı kadın, ümmete haykırdı: 'Müslümanlar, ne bekliyorsunuz!'

Batı Şeria'da ihtiyar bir Filistinli kadın, Gazze Şeridi'nde yaşananlar için Müslümanlara seslenerek harekete geçme çağrısında bulundu.

Batı Şeria'da ihtiyar bir Filistinli kadın, Gazze Şeridi'nde yaşananlar için Müslümanlara seslenerek harekete geçme çağrısında bulundu.

Batı Şeria'da yaşayan yaşlı bir Filistinli kadın, Gazze Şeridi'nde süren çatışmaların acısını hissederek Müslüman dünyasına seslendi.

"Aman Allah'ım, insanları öldürüyorlar, ya Rabbi. Araplar, harekete geçin! Müslümanlar, harekete geçin!" sözleriyle duygularını ifade eden kadın, Gazze'deki masum sivillerin korunması için tüm Müslümanlardan acil bir harekete geçme çağrısında bulundu.

"Tüm insanlara ne oldu? Neredeler? Neredeler? Kimse Gazze'ye sahip çıkmıyor..." diyerek, uluslararası toplumun sessizliğine de dikkat çekti.
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