Filistinli şehidlerin naaşları organ ticareti için yağmalanıyor!

Bağımsız gazetecilerin sunduğu araştırma raporlarına göre, siyonist rejim askerleri, katlettikleri Filistinlilerin cansız bedenlerini organ toplamak ve ticaretini yapmak için kullanıyor.

Siyonist rejimli doktor ve antropoloji uzmanı Meira Weiss, "Ölü bedenleri üzerinde" adlı kitabında, 1996-2002 yılları arasında Tel Aviv kentindeki Ebu Kebir Adli Tıp Enstitüsü'nde görev yaptığı dönemde, Filistinliler başta olmak üzere birçok cesetten organların çalındığına tanık olduğunu ifade ediyor.

Enstitüdeki döneminde Filistinlilerin bedenlerinden alınan organların siyonist rejim askerlere teslim edildiğini ve karşılığında herhangi bir şeyin alınmadığını kaydeden Weiss, "Korneaları, derileri, kalp kapakçıklarını alıyorlar, fark edilmemesi için korneaların yerlerine plastik bir cisim yerleştiriyor ve arka vücuttan deri yerleştiriyorlardı" diyor.

Buna ek olarak, Filistinlilerin el konulan bedenlerinin araştırma amacıyla siyonist rejim üniversitelerindeki tıp fakültelerinde kullanıldığını belirten Weiss, "Birinci İntifada'da ordu, ölen Filistinli mahkumların otopsisi için gereken askeri prosedür kapsamında Filistinlilerden organ alınması için enstitüye izin veriyordu. Otopsi prosedürüne organların alınması eşlik ediyordu. Alınan organlar, 1985 yılında kurulan İsrailli Deri Bankası tarafından, İsrailli askerlerin yanıklarının tedavisi için kullanılıyordu" sözlerini kaydediyor.

Filistin Enformasyon Bakanlığı'nın da, Filistinlilerin cesetlerine siyonist rejim tarafından el konulmasına ilişkin yayımladığı bir rapor bulunuyor.

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Raporda, "Burada söz konusu olan yalnızca organ hırsızlığı değil, aynı zamanda cesetlere tamamen el konulması. Konu son yıllarda daha da ciddileşti. İşgalcilerin soğuk hava deposuna koyduğu ölü sayısı Şubat 2019'da 36 oldu. Şubat 2021'de bu sayı 72'ye, Şubat 2022'de 93'e, Nisan 2022'de 105'e çıktı" deniliyor.

Siyonist işgal rejimi Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerde yüzlerce cesede el koydu.