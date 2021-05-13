Filistinli mücahidlerden İsrail'e büyük darbe! Şimdi Tel Aviv düşünsün
Kahpe siyonistler; kadın, çocuk ayırt etmeden yaptığı saldırıların bedelini ağır ödüyor. Filistinli mücahid bir grup, Lod şehrinde demiryolu hattına operasyon düzenleyerek, Tel Aviv'e giden güzergahı kesti.
Hamas'ın siyonist İsrail'e düzenlediği operasyonlara, saldırıya uğrayan Filistinli mücahidler de destek veriyor. Bir grup Filistinli, Lod şehrinde demiryollarına baskın düzenleyerek, Tel Aviv'e giden güzergahı kesti.
Şehit sayısı 72'ye ulaştı!
Katil İsrail, bayram da dinlemeden sivillere yönelik barbar saldırılarına bugün de devam etti. 3 Filistinli Müslümanın daha katledilmesi ile şehit sayımız 72'ye ulaştı.