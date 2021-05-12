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Dünya Filistinli minik kız: Lanetli siyonist cesetlerinizi Gazze'de ezeceğiz
Dünya

Filistinli minik kız: Lanetli siyonist cesetlerinizi Gazze'de ezeceğiz

Siyonist işgal güçleri Filistin halkını yıldırmak için uğraşsa da bunda başarılı olamıyor. Filistinli minik kız tek başına siyonistlere kafa tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 05:48:00 -

İşgalci siyonistlerin zulmüne cevap veren Filistinli minik kız, "Bunu anlayın ey fareler güçlüler bizleriz, aslanlar bizleriz. Siz ise farelersiniz. Siz ancak ihtilalcılarsınız! siz ancak zalim, fasık bir ihtilal devletisiniz. Kalbinizde zerre kadar rahmet yok. Çocukları ve kadınları öldürüyorsunuz, zira onlar roket taşıyorlardı. Öyle mi İsrail Ordusu sözcüsü? Roket taşıyan çocuk ve kadınlarmış...! Sen yalancısın sen ve tüm ordun yalancı! Siz yalancısınız! Kalbinizde zerre kadar rahmet yok! Sözler ey fasık zalimler Sizler ey Yahudi çocukları! Vallahi Vallahi Filistin'i kurtaracağız! Vallahi şükür rekatlarını Mescid-i Aksa'da kılacağız, inşallah! Filistin'i kurtaracağız ve sizleri kovacağız, ve lanetli siyonist cesetlerinizi Gazze'de ezeceğiz! Sizleri şerefli ayaklarımızla ezeceğiz inşallah!" dedi.

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