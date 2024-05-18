Filistinli mazlumları görmezden gelen Şalom'un yazarı Ekrem'le Roma'ya gitmiş
Öldürülen Filistinli çocukları değil Amerika’daki Yahudi öğrencilerin sözde haklarını savunan Şalom’un yazarı Ekrem İmamoğlu’yla Roma’ya gitti.
Ertuğrul Özkök’ün Ekrem İmamoğlu‘nun organizesinde'deki Roma seyahati anlatan yazısında Yakır Mizrahi isimli bir Yahudinin de Ekrem İmamoğlu‘nun gazeteci listesinde olduğu belirtilmiş.
Şalom Gazetesi mazlumları görmezden gelip Yahudi öğrencilere ağladı
Gazze'de öldürülen masum çocuk ve kadınlara tek bir laf edemeyen Şalom ABD'deki Yahudi öğrenciler için manşet attı.
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İşte Şalom'da yer alan skandal bir manşet:
Bugüne kadar başkalarının onlar adına konuştuğunu, artık kendilerinin konuşmak istediğini belirten öğrenciler “Sınıfta yanınızda oturuyoruz, çalışma arkadaşlarınız, akranlarınızız. Çoğumuz politik aktivist olmayı seçmedik, sloganlar atmıyoruz. Öğrenciyiz, tıpkı sizin gibi finalleri geçmeye çalışıyoruz. Bizi anti-Siyonizm altında şeytanlaştırıyor ve Yahudi kimliğimizi savunmaya zorluyorlar” dedi.
Öğrenciler mektuplarını “Kesin olan bir şey var. Yahudi olmaktan gurur duyuyoruz” ifadeleriyle bitirdi.
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