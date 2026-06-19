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Gündem Filistinli mazlumlara Baykar el uzattı: 200 öğrenciye destek!
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Filistinli mazlumlara Baykar el uzattı: 200 öğrenciye destek!

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Filistinli mazlumlara Baykar el uzattı: 200 öğrenciye destek!

Baykar ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) iş birliğiyle hayata geçirilen "Filistin Ortak Burs Programı" kapsamında, Türkiye’de eğitim görecek 200 Filistinli öğrencinin tüm eğitim, konaklama ve seyahat masrafları Baykar tarafından karşılanacak.

YTB ile Baykar, “Türkiye Bursları” kapsamında ülkemizde eğitim gören Filistinli öğrencilere destek olmak amacıyla "Filistin Ortak Burs Programı" iş birliği protokolünü hayata geçirdi. Protokol imza töreni, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mutabakat metni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile YTB Başkanı Abdulhadi Turus tarafından imzalandı.

200 FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİYE BURS

Protokol kapsamında Türkiye'de ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim alacak Filistinli adayların burslandırılması öngörülüyor. 2026 yılı planlaması çerçevesinde, 160 lisans, 30 yüksek lisans ve 10 doktora olmak üzere toplam 200 Filistinli öğrenci bu programdan faydalanacak. Öğrencilerin eğitimleri süresince ihtiyaç duyacakları burs miktarları, konaklama giderleri, gidiş-dönüş uçak biletleri ve proje ait giderlerin tamamı Baykar tarafından karşılanacak.

TEKNOLOJİ BURS PROGRAMI DA SÜRÜYOR

Baykar ve YTB'nin ortaklaşa yürüttüğü “Türkiye Bursları-Baykar Ortak Teknoloji Burs Programı” da devam ediyor. İki kurum arasında 3 Aralık 2022 tarihinde başlatılan program kapsamında, Türkiye'de mühendislik dallarında eğitim gören 18 ülkeden 200 uluslararası öğrenciye 4 yıl boyunca burs desteği sağlanıyor.

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