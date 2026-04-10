Filistinli masumlara söylediklerine bakın! Vay şerefsiz David vay!

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, güvenlik kaynaklarının Şin-Bet'in iç görüşmelerinde sunduğu 2026 yılına ait verilerin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi bir artış olduğunu göstermesine rağmen, Zini’nin "Yahudi terörünü Şin Bet’in düşük öncelikli bir maddesi haline getirdiğini" yazdı.

Zini, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve aşırı sağcı grupların Filistinlilere yönelik saldırılarını önemsiz görürken, Filistin halkına yönelik saldırıları "Yahudi terörü" şeklinde nitelendirmiyor ve bunları ‘sadece küçük bir pürüz’ olduğunu vurguluyor.

FİLİSTİNLİLERİN ÖLDÜRÜLMESİNE GÖZ YUMUYORLAR

Kaynaklara göre İsrail ordusu, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından öldürülen Filistinli vakalarına karşı bile harekete geçmiyor.

Son olarak kaynaklar, Zini döneminde işgal altındaki Batı Yaka’da kontrolün kaybedildiğini, bunun sonucunda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının, Filistinli ölümlerini ve mülke verilen zararları ciddi boyutta artırdığını kaydediyor. Gazete ayrıca Şin Bet'in konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığını aktardı.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Yaka ve Doğu Kudüs'te işgalci yerleşimciler tarafından düzenlenen saldırılarda 1139 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı, 22 bin Filistinlinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.