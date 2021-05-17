Filistinli kız çocuğu dünyaya böyle seslendi: Artık baş edemiyorum

Siyonist terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında evi bombalanan 10 yaşındaki kız çocuğu Nadeen Abdul Latif’in yürek burkan konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gözyaşları içinde tepkisini dile getiren Filistinli küçük kız, doktor olup halkına yardım etmek istediğini ancak elinden hiçbir şey gelmediğini söyledi.

"Halkım için bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapabilirim? Ben sadece 10 yaşında bir kızım" diyen Latif, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ben artık bununla baş edemiyorum. Doktor olup halkıma faydalı olmak isterdim ama sadece çocuğum ne yapacağımı bilemiyorum. Sadece korkuyorum. Bu yaşanan olayları her gün görüyorum ve ağlıyorum. Kendime soruyorum, tüm bunları neden hak ediyoruz? Ailem bizden nefret ettiklerini söylüyor. Biz Müslüman olduğumuz için bizi sevmiyorlar. Neden Müslümanlara böyle davranıyorsunuz? Etrafıma bakıyorum her yerde çocuklar var. Neden füze atarak çocukları öldürüyorsunuz? Bu gerçekten adil değil."