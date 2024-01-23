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Gündem Filistinli kanser hastası Türkiye'de hayatını kaybetti!
Gündem

Filistinli kanser hastası Türkiye'de hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2024-01-23 15:57:00 - 2024-01-23 15:58:12
Filistinli kanser hastası Türkiye'de hayatını kaybetti!

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucunda tedaviden mahrum kalarak Türkiye'ye getirilen kanser hastası Riyad Mahmoud Abuhilal hayatını kaybetti.

69 yaşındaki Abuhilal, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

368 Filistinli Türkiye'ye getirilmişti!

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaralanan ve sağlık hizmeti alamayan 368 Filistinli, Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonunda Türkiye’ye getirilmişti. Tedavi altına alınan hastalardan biri olan Riyad Mahmoud Abuhilal, Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Abuhilal’in cenazesi, Hacı Bayram Veli Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. 

Öte yandan, cenaze namazına Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok da katıldı.

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