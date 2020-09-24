Filistinli kadınlara siyonist istismarı

Bazı Arap ülkelerin anlaşma yapıp normalleştiği terör devleti İsrail’in insanlık dışı ahlaksızlıkları bir bir ortaya dökülmeye devam ediyor. Filistinlilere yönelik akıl almaz zulüm ve işkenceler uygulayan siyonistlerin, hapishanelere attıkları Müslüman kadınlara yönelik cinsel saldırıları mağdular tarafından anlatıldı. Zindanlarda tutulan Filistinli kadınlar, cinsel istismar, kötü muamele ve işkenceye uğradıklarını söyleyerek siyonistlerin cezalandırılmasını istedi. Cezaevinde 16 ay tutulan 41 yaşındaki Dena Karmi, İsrail istihbarat görevlilerinin sorgulamalar sırasında uyguladığı kötü muameleleri ve cinsel istismarları unutamadığını ve kendisinde bir travmaya dönüştüğünü belirtti. Gözaltına alındığı ilk andan itibaren cinsel istismarın başladığını vurgulayan Karmi, görevlilerin zorla kendisini çırılçıplak soyarak üst araması yaptıklarını kaydetti. Karmi, zindandaki 8. gününde yaşadıklarını kaldıramayarak birkaç kez bilincini kaybettiğini ve hapishanedeki tutukluğunun bu şekilde devam ettiğini aktardı. Karmi, Temmuz 2018’de, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ile bağlantılı bir etkinliğe katıldığı suçlamasıyla Batı Yaka’nın El Halil kentindeki evinde gözaltına alınarak 16 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Askerler tacize gözyumdu

30’lu yaşlarının başındaki bir başka Filistinli kadın esir ise, cezaevi nakil aracında iki saat boyunca İsrailli bir mahkumun cinsel tacizine maruz kaldığını, yardım çağrısına ise İsrail güvenlik güçlerinin hiçbir karşılık vermediğini söyledi.

Taciz artık sistematik

Filistinli tutukluların haklarını aramak için kurulan sivil toplum kuruluşu “Addameer Mahkum Desteği” yöneticisi Sahar Francis ise başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere tüm esirlere uygulanan cinsel tacizlerin organize bir baskılama politikasının parçası olduğuna dikkati çekti. Francis, İsrail adalet sisteminin cinsel tacizle ilgili şikayetleri ciddiye almadığını dile getirdi.

Çoğu kadın anlatmıyor

Psikoterapist, sinir ve ruh hastalıkları uzmanı Tasneem Jubran da yerel kültürün cinselliği utanç olarak gördüğünün altını çizerek, çoğu Filistinli esirin “karalanmak” korkusuyla bu tür istismarlar hakkında konuşmaktan kaçındığını iddia etti. Filistinli yetkililere göre, 41’i kadın, 160’ı çocuk olmak üzere yaklaşık 4 bin 300 Filistinli, halen İsrail hapishanelerinde tutuluyor.