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Gündem Filistinli iş adamına düzenlenen suikastın görüntüsü ortaya çıktı! Kurşun yağdırmışlar...
Gündem

Filistinli iş adamına düzenlenen suikastın görüntüsü ortaya çıktı! Kurşun yağdırmışlar...

Yeniakit Publisher
2024-08-19 16:54:00 - 2024-08-19 17:00:37

Kağıthane'de 2 Filistinlinin bulunduğu araca düzenlenen suikast anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde saldırganların ardı ardına ateş açması ve etraftaki insanların çığlık atarak kaçışmaları yer alıyor.

Saldırı, dün saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak’ta meydana gelmişti. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, içerisinde Filistinli iş adamı A.K., arkadaşı F.M. ve koruması E.K.’nin bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulunmuştu. Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş adamı A.K. (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve A.K.’nin koruması E.K. yaralanmıştı. Filistinli iş adamına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı F.M. ve E.K.’yi ambulansa alarak müdahalede bulunmuştu. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan F.M.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken A.K.’nin koruması E.K’nin ise ayağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Onlarca kurşunun sıkıldığı saldırıda olay yeri inceleme ekipleri, çevrede ve otomobilde uzun süre incelemelerde bulunmuştu. Yapılan incelemelerde, olay yerinde susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştu. İncelemelerin ardından A.K.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılmıştı.

Saldırının ardından yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

Silahlı saldırının yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın peş peşe ateş ettiği görülürken, korku ile çığlık atan şahıslar da kameraya yansıdı.

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