Filistinli Hristiyanlardan ABD'ye 'Hamas' çağrısı: Hamas’a ‘terörist’ muamelesi yapmayın

ABD'de yaşayan Filistinli Hristiyanların Birliği ve Filistin Barışı için Hıristiyan İttifakı (PCAP) tarafından ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderilen mektupta ABD'nin Hamas'a yönelik tavrının değiştirilmesi talep edildi.

"Hamas'a terörist muamelesi kabul edilemez"

Mektupta ABD'nin Hamas'a terörist muamelesi yapmasının hukuksuz ve kabul edilemez olduğu vurgulanarak ABD'nin Hamas'a meşru bir siyasi aktör olarak yaklaşması gerektiği belirtildi.

PCAP Başkanı, ABD'de yaşayan Filistinli Hristiyan Alex Awad mektupla ilgili olarak, "Şeyh Cerrah'ta, Şam Kapısı çevresinde ve Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar ve ardından İsrail'in Gazze'yi bombalaması sırasında, ABD defalarca Hamas'ı terör örgütü olarak tanımladı.

Hamas'a yönelik 'terör örgütü' suçlamasının haksız olduğuna ve Filistin halkına zarar verdiğine inanıyoruz. Hamas 2006'daki Filistin seçimlerini kazandı. Seçimleri ABD destekliyordu fakat seçimi Hamas kazanınca ABD Hamas'a büyük bir haksızlık yaparak ve kendisiyle çelişkiye düşerek Hamas'ın Filistin'in meşru yöneticisi olduğunu kabul etmedi, Hamas'ı terörist iftirası atmaya devam etti. Asıl terörist her fırsatta binlerce Filistinliyi katleden Siyonist yönetimdir. Artık bu haksızlık son bulmalı" ifadelerini kullandı.

PCAP'in mektubunda Hamas mensupları ve temsilcileri arasında Filistinli Hristiyanların da olduğu belirtildi.

Kaynak: Mepa News