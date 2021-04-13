Filistinli gençler 'kıvılcım saçar' ile Ramazan'ın gelişini kutladı
İşgal altındaki Gazze'de gençler 'kıvılcım saçar' ile Ramazan'ın gelişini kutladı.
İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi’nde Filistinli gençler Ramazan ayının gelişini 'kıvılcım saçar' ile kutladı.
Gençler kıvılcım saçar ile kutladı
Dünya genelinde etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele devam ederken Filistin’de Ramazan ayı bu yıl da korona virüs gölgesinde geçiyor.
İşgal altındaki Gazze Şeridi’ndeki Gazze şehir merkezinde gençler, evlerinin önünde toplanarak Ramazan ayının gelişini 'kıvılcım saçar' ile kutladı. Filistinli gençler, Ramazan’ın gelişini neşeyle karşıladı.