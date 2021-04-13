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Dünya Filistinli gençler 'kıvılcım saçar' ile Ramazan'ın gelişini kutladı
Dünya

Filistinli gençler 'kıvılcım saçar' ile Ramazan'ın gelişini kutladı

İşgal altındaki Gazze'de gençler 'kıvılcım saçar' ile Ramazan'ın gelişini kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 22:06:00 - 2021-04-13 22:08:34

İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi’nde Filistinli gençler Ramazan ayının gelişini 'kıvılcım saçar' ile kutladı.

Gençler kıvılcım saçar ile kutladı

Dünya genelinde etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele devam ederken Filistin’de Ramazan ayı bu yıl da korona virüs gölgesinde geçiyor.

İşgal altındaki Gazze Şeridi’ndeki Gazze şehir merkezinde gençler, evlerinin önünde toplanarak Ramazan ayının gelişini 'kıvılcım saçar' ile kutladı. Filistinli gençler, Ramazan’ın gelişini neşeyle karşıladı.

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