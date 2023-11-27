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Dünya Filistinli gençler Gazze'deki Şifa Hastanesi için gönüllü oldu
Dünya

Filistinli gençler Gazze'deki Şifa Hastanesi için gönüllü oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-27 07:18:00 -
Filistinli gençler Gazze'deki Şifa Hastanesi için gönüllü oldu

Filistinli gençler, İsrail ordusunun baskınına uğrayan ve bir kısmı tahrip edilen Şifa Hastanesi'ni temizleme ve yeniden çalışır duruma getirmek için gönüllü girişim başlattı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İdari İşler Genel Müdürü Mahmud Hammad, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'nin İsrail ordusunun baskını sırasında maruz kaldığı yıkım hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından Şifa Hastanesi'ndeki yıkımın gözler önüne serildiğini ifade eden Hammad, Filistinli gençlerin hastalara asgari düzeyde de olsa tıbbi hizmet verilebilmesi için hastanenin sterilizasyon çalışmalarına gönüllü olduklarını aktardı.

Hammad, gençlerin hastanede biriken tıbbi atıklar ve İsrail askerlerinin tahrip ettiği bölümlerdeki molozları temizleme çalışmaları başlattığını söyledi.

Hastanede diyalize girmemesi durumunda ölümle karşı karşıya kalacak hastaların bulunduğunu hatırlatan Hammad, Filistinli gençlerin çevredekilerin de desteğiyle diyaliz bölümünü yeniden çalışabilir duruma getirilebilmesi için seferber olduklarını aktardı.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi baskını

İsrail ordusu, 15 Kasım sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.
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Baskının ardından, İsrail'in tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ndekilerin araçsız şekilde hastaneyi boşaltmalarını istemiş ancak yaralı ve hastalardan bir bölümünün hastaneden yürüyerek çıkması mümkün olmadığı için bazı doktorlar ve sağlık çalışanları hastanede kalmıştı.

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'ni işgal ettikten 10 gün sonra dün bazı bölümlerini yıkarak hastaneden çekilmişti.

Hastanenin jeneratörleri, röntgen makineleri ve oksijen pompaları dahil olmak üzere tıbbi ekipmanlarının bulunduğu bölümler havaya uçurulmuştu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze'de insani aranın devreye girmesinden önce Şifa Hastanesi'nin bazı bölümlerini ve binalarını da bombalamıştı.

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