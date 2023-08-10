Filistinli genci öldüren sivil Yahudi yerleşimci serbest bırakıldı
İsrail mahkemesi, 19 yaşındaki bir Filistinliyi öldürmekle suçlanan Elisha Yered adlı Yahudi yerleşimciyi "yeterli kanıt bulunamadığı" gerekçesiyle ev hapsiyle serbest bıraktı.
İsrail mahkemesi, 19 yaşındaki bir Filistinliyi öldürmekle suçlanan Elisha Yered adlı Yahudi yerleşimciyi "yeterli kanıt bulunamadığı" gerekçesiyle ev hapsiyle serbest bıraktı.
İsrail mahkemesi, 19 yaşındaki bir Filistinliyi öldürmekle suçlanan Elisha Yered adlı Yahudi yerleşimciyi ev hapsiyle serbest bıraktı.
Kudüs'teki mahkeme, geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki Filistinli Kusay Cemal Matan'ın Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülmesi olayına karıştığı ifade edilen Yahudi yerleşimci Yared'in bir hafta süreyle ev hapsi cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Mahkeme, Yahudi yerleşimci Yered'in Filistinli gencin öldürülmesi olayına karıştığına dair "yeterli bir kanıt bulunmadığını" ifade etti.
Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki bir köyde gerçekleştirdiği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.
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Köye saldırı gerçekleştiren Yahudi yerleşimcilere karşılık verdikleri iddiasıyla alıkonulan 4 Filistinli ise halen gözaltında tutuluyor.
Kaynak: Mepa News