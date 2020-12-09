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Dünya Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri BM'ye şikayet edildi
Dünya

Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri BM'ye şikayet edildi

Filistinli Gazeteciler Sendikası, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun, İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleriyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler'e iki şikayette bulunduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 08:26:00 -
Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri BM'ye şikayet edildi

Filistin Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada şikayetlerin Birleşmiş Milletler Kanaat ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü Irene Khan ve BM Yargı Dışı ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'a iletildiği belirtildi.

Şikayetler, İsrail güçlerinin sistematik olarak Filistinli gazetecileri hedef aldığı, ölümcül güç kullandığı ve onlara karşı ayrımcılık yaptığı iddialarını içeriyordu.

Açıklamaya göre Filistinli foto muhabiri Muaz Amarna, İsrail askerlerinin 2019'da açtığı ateş, 2018'de Ahmed Ebu Hüseyin ve Yasir Murteca'nın öldürülmesi ve 2015'te Anadolu Ajansı serbest foto muhabiri Nidal Istiyye nedeniyle sol gözünü kaybetti. 'yaralanma dosyaları hakkında soruşturma açılması istendi.

Filistin Gazeteciler Birliği'nden 4 Kasım'da yapılan açıklamada, İsrail'in Aksa İntifada'nın (2. İntifada) patlak vermesinden bu yana 46 Filistinli gazeteciyi öldürdüğü belirtildi.

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