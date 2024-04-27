“Filistinli esirleri öldürelim” demişti... Manyak siyonist kaza geçirdi! Kötü haber geldi...
Filistinli esirlerin öldürülmesi gibi aşırı sözleriyle öne çıkan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, otomobiliyle geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı. Ben-Gvir'in sağlık durumunun maalesef iyi olduğu öğrenildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de başlattığı soykırım devam ederken, Filistinli mahkumlarla ilgili sözleriyle büyük tepki toplayan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, aracıyla geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Ben-Gvir'in içinde bulunduğu makam aracı Remle kentinde kazaya karıştı ve ters döndü.
Durumu ciddi değil
Kazada yaralanan Ben-Gvir'in tedavi amacıyla yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olmadığı aktarıldı.
Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde Ben-Gvir'in aracının başka bir araçla çarpıştıktan sonra ters döndüğü görülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki aşırı kalabalığa son vermek için Filistinli esirlerin idam edilmesi gerektiği sözlerini sarf etmişti.