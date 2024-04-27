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Gündem

“Filistinli esirleri öldürelim” demişti... Manyak siyonist kaza geçirdi! Kötü haber geldi...

Yeniakit Publisher
2024-04-27 10:00:00 -
"Filistinli esirleri öldürelim" demişti... Manyak siyonist kaza geçirdi! Kötü haber geldi...

Filistinli esirlerin öldürülmesi gibi aşırı sözleriyle öne çıkan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, otomobiliyle geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı. Ben-Gvir'in sağlık durumunun maalesef iyi olduğu öğrenildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de başlattığı soykırım devam ederken, Filistinli mahkumlarla ilgili sözleriyle büyük tepki toplayan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, aracıyla geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Ben-Gvir'in içinde bulunduğu makam aracı Remle kentinde kazaya karıştı ve ters döndü.

Durumu ciddi değil

Kazada yaralanan Ben-Gvir'in tedavi amacıyla yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olmadığı aktarıldı.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde Ben-Gvir'in aracının başka bir araçla çarpıştıktan sonra ters döndüğü görülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki aşırı kalabalığa son vermek için Filistinli esirlerin idam edilmesi gerektiği sözlerini sarf etmişti.

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Yorumlar

Vatan Sever

Hemen geberip gitseydi bende üzülürdüm umarım sonu şatilla kasabı kâfir şaron gibi yaşarken vücudunun leş haline gelmesi tek temennimiz

Vatansever

Ölüm illa onları da yakalayacak ve pis birer leş olarak toprağı kirletecekler. Tez zamanda inşallah.
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