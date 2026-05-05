Filistinli doktorlar Sumud filosunu bekliyor

Gazzeli sağlık çalışanları, ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu’nu umutla bekliyor. Ehli Arab Hastanesi Başhekimi Fadıl Naim, Sumud Filosu’nun Gazze için taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Küresel Sumud Filosu’ndaki kardeşlerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bizim için her şeyi göze alarak yola çıkıyorlar. Dünyanın bizi unuttuğunu düşündüğümüz bir dönemde bu girişim bize yeniden umut oldu” ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN SESİMİZİ DUYMASINI İSTİYORUZ

Gazze’de sağlık sisteminin içinde bulunduğu kritik durumu değerlendiren Ehli Arab Hastanesi Başhekimi Fadıl Naim, savaşın etkileriyle sağlık hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğünü anlattı. Savaş öncesinde Gazze’de 38 hastanenin bulunduğunu, bugün ise yalnızca yaklaşık 10 hastanenin kısmi kapasiteyle hizmet verebildiğini ifade eden Naim, “En küçük imkanlarla çalışıyoruz. Yaralı sayısı çok fazla ancak tedavi imkanlarımız son derece sınırlı. Özellikle savaş yaralanmaları sonrası hastaların çoğu yeniden ameliyat gerektiriyor. Ancak gerekli ekipman olmadığı için bu ameliyatları gerçekleştiremiyoruz. Bu da hastaların sakat kalmasına ya da hayatını kaybetmesine yol açıyor” diye konuştu.

BİZİM İÇİN BİR UMUT HAREKETİ

Sumud Filosu’unu heyecanla beklediklerini belirten Naim, “Sumud gibi yardım filolarının Gazze’ye ulaşması engelleniyor. Ancak bu girişimler yalnızca malzeme ulaştırmak için değil, aynı zamanda dünyaya bir mesaj vermek, insanlığı harekete geçirmek için yapılıyor. Bu nedenle Global Sumud Filosu, hem umutlarımızı tazeliyor hem de hayati ihtiyaçlarımıza cevap olabilecek bir adım. Bu tür girişimlerin artarak devam etmesini ve ablukanın kırılması için sesimizin dünyaya duyurulmasını istiyoruz. Bu filo bizim için yalnızca bir yardım girişimi değil, bir umut hareketidir” dedi. Filonun Gazze’ye ulaşması halinde büyük bir sevinç yaşanacağını ifade eden Naim, sağlık alanındaki ihtiyaçlara dikkat çekerek şunları söyledi: “Tıbbi malzeme ve sağlık personeline acil ihtiyacımız var. MRI gibi temel cihazlar bile yok. Mevcut cihazlar çalışmıyor, tamir edilemiyor. Bu nedenle en küçük destek bile bizim için hayati önem taşıyor.”

SUMUD BİZE GÜÇ VERİYOR

Şifa Hastanesi’nde görev yapan Doktor Ali Alghaliz de Gazze’de sağlık çalışanlarının çok ağır şartlar altında görev yaptığını belirterek, “Zor şartlarda mesleğimizi icra ediyoruz. Hastalarımızı kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz ancak imkanlarımız son derece kısıtlı. Sumud filosunun ablukayı kırmak için gerçekleştirdiği eylemler bizi umutlandırıyor. Özellikle filoda sağlık çalışanlarının ve tıbbi malzemelerin bulunması bize güç veriyor. Onların buraya ulaşmasını çok istiyoruz ve buna çok ihtiyacımız var” dedi. Alghaliz, Gazze’de sağlık sisteminin büyük ölçüde çöktüğünü, özellikle yanlış kaynama ve kaynamama gibi ciddi komplikasyonların arttığını belirterek, bunun hem fiziksel hem de psikolojik yıkımı derinleştirdiğini ifade etti. Gazze’de yalnızca savaş yaralılarının değil, kronik hastaların da ciddi risk altında olduğunu vurgulayan Alghaliz, “Kanser, kalp ve diyabet hastaları düzenli takip edilemiyor. Böbrek yetmezliği hastaları için durum çok daha ağır. 400 böbrek hastası diyaliz alamadığı için hayatını kaybetti. Farklı hastalıklardan da yüzlerce hasta tedaviye erişemediği için hayatını kaybetti. Gazze’deki savaşın etkileri çok büyük bu yüzden eylemlerinize ve insani yardım girişimlerinize devam edin” ifadelerini kullandı.